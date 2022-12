Abalada, Céline Dion revela diagnóstico de doença neurológica rara

"Tenho uma grande equipe de médicos trabalhando ao meu lado para me ajudar a melhorar e meus preciosos filhos que estão me apoiando e me ajudando. Estou trabalhando duro com meu fisioterapeuta todos os dias para recuperar minha força e minha capacidade de desempenho novamente, mas tenho que admitir que tem sido uma luta".

"Embora ainda estejamos aprendendo sobre essa condição rara, agora sabemos que é isso que está causando todos os espasmos que tenho tido. Infelizmente, esses espasmos afetam todos os aspectos da minha vida diária, às vezes causando dificuldades quando ando e não me permitindo usar minhas cordas vocais para cantar do jeito que estou acostumada".

"Venho lidando com problemas de saúde há muito tempo, e tem sido muito difícil, para mim, enfrentar esses desafios e falar sobre tudo o que estou passando", iniciou. "Fui diagnosticada com um distúrbio neurológico muito raro, chamado síndrome da pessoa rígida (ou síndrome de stiff person), que afeta 1 em um milhão de pessoas. Embora ainda estejamos aprendendo sobre essa condição rara, agora sabemos que é isso que está causando todos os espasmos que tenho tido", acrescentou.

Céline Dion revelou que foi diagnosticada com uma doença neurológica rara e com isso adiou seus shows de 2023 para 2024.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.