Deolane choca ao aparecer irreconhecível em fotos da formatura em Direito

"Como o tempo passa rápido. Me formei em 2010. Morena. Olha os dentinhos e a boca murcha! Olha com a carinha bem cheinha. A boquinha de velha. Ai, meu Deus, bateu uma saudade. Eita, tempo bom! Estranhinha, hein, filha? Você era estranha. ô carinha gorda, só tinha bocheca", brincou a advogada, que atualmente tem 33 anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.