Deolane Bezerra recebe 53 multas de trânsito: 'gente do céu'

Deolane Bezerra começou o ano com uma baita surpresa. A advogada recebeu 53 multas de trânsito e culpou seu motorista. Ela ainda mandou um recado afirmando que os valores das infrações serão descontados do salário dele. "Gente do céu! Aí, Jader, vai ser descontado. Gente, meu Deus, tem quantas multas aqui? Cinquenta?", pergunta a advogada. "Isso, tá felizinho? Pimenta no c* dos outros, né... Aí, Jader, tudo no seu nome. Eu te avisei, tá? Só pra começar o ano bem", reclamou a viúva de MC Kevin. Em outro stories, Deolane publicou um print da resposta de seu motorista ao seu vídeo. "Mulher do Kevin, caralh*, esquece (...) Você tem que perceber que nós passamos por um ano muito difícil. Tá, Deolane? Só isso que eu tenho para te falar. Foi um ano muito difícil para nós, tá? Tem que ter uma compreensão também", escreveu. "Você vai se fod**. Você que vai pagar, filho da pu**", retrucou a advogada. "53 multas e olha a desculpa dele, picareta".

