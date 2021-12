Deolane Bezerra arma barraco ao vivo com Rainha Matos na Farofa da Gkay

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Deolane Bezerra aproveitou o último dia da Farofa da Gkay, que aconteceu na noite de ontem, para ir tirar satisfação com Rainha Matos, dona de um famoso perfil de fofocas nas redes sociais.

Na ocasião, a advogada, ao perceber a presença da criadora de conteúdos no evento, não hesitou em fazer uma live no Instagram.

"Gente, mais uma fofoqueira que estava falando mal de mim ontem. Vou ver se ela fala agora na minha frente", diz Bezerra, que vai ao encontro da blogueira. "Oi, Rainha Matos, quer falar de mim na minha frente agora, amor?". A dona do perfil de fofocas rebate: "Eu só falei que para mim doutora é quem tem doutorado". "É que você não entende nada de lei", afirma a advogada.

Posteriormente, Rainha Matos explicou que fez um comentário em um podcast sobre considerar que "doutora é quem tem doutorado", após Deolane Bezerra "desmerecer meu trabalho e o de outras páginas falando como se nosso trabalho fosse nada".

Por fim, a blogueira aproveitou para cutucar a advogada. "Vale lembrar que se não fossem as páginas 50% de vocês não saberiam nem que ela existe. Não falo dela no meu Instagram, nem bem nem mal. Fim. Falei na cara dela, mas super constrangida. Não sou acostumada com barraco. Já ela...", completou.

Deolane Bezerra, por meio dos stories do Instagram, disse ser "doutora por excelência" e disse que, caso Rainha Matos esteja incomodada, "vá reclamar com Deus, com Dom Pedro que nos concedeu o título". "Atura ou surta, Rainha", concluiu, ressaltando ser, sim, "acostumada com baixaria".