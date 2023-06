Demissões por fraude em plano de saúde, deputados pressionam por cargos e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Demissões por fraude em plano de saúde, deputados pressionam por cargos no governo, polêmicas arranham diplomacia de Lula e outras notícias do dia neste domingo (4).

ECONOMIA

Empresas demitem funcionários por fraude no plano de saúde. Grandes companhias como Itaú e CCR já fizeram cortes; setor diz que investigação de golpes cresceu.

POLÍTICA

Lira mostra força, e Câmara pressiona Lula por espaços para PP, Republicanos e até PL. Receio de ver desenho da Esplanada dos Ministérios desfeito levou petista a agir em articulação e cobrar ministros.

MUNDO

Relação com Maduro e posição sobre guerra arranham agenda de Lula. Desgaste em pauta ambiental e entraves no acordo do Mercosul também podem prejudicar Brasília nas relações internacionais.

MUNDO

Operação de resgate na Índia vira 'coleta de corpos' após colisão histórica de trens. Tragédia deixa quase 300 mortos e centenas de feridos; premiê Narendra Modi visita local do acidente.

AMBIENTE

Vice-prefeito de Sinop (MT) tem fazenda em terra indígena há 30 anos, e kayabis tentam resgatar território

Dalton Martini registrou em seu nome 10 mil hectares de área considerada berço de etnia, que guarda ainda memórias do local; para ele, 'nunca houve indígena lá'.

AMBIENTE

'Você está querendo morrer': pesca ilegal no Brasil ameaça vidas. Atividade que mira espécies ameaçadas cresce no país, enquanto pesca sustentável desponta como caminho para conter violência.

SAÚDE

SP vai oferecer exoesqueleto para tratamento de paraplégicos na rede pública. Duas unidades serão disponibilizadas para tratar pacientes com limitação motora na Rede Lucy Montoro.

ESPORTE

Mesmo quando não se gosta de um segmento, o melhor é regulamentar, diz CEO de site de apostas. Empresário entende que regras ajudarão a coibir abusos e alerta que 'jogo não é investimento'.

ILUSTRADA

Filme 'Barbie' esgotou toda a tinta rosa do mundo pelo excesso usado na gravação. Diretora do live-action buscou reproduzir fielmente o universo da boneca, superando a oferta do tom pink da marca Rosco.

ILUSTRADA

Antes do Mita, Lana del Rey dança em vila indígena em viagem pela Amazônia. Artista visitou a comunidade Tatuyo em Manaus na quinta-feira, antes de se apresentar em São Paulo pelo festival Mita.

TELEVISÃO

Globo corta cena de beijo gay em 'Vai na Fé' pela segunda vez desde início da novela. Troca de carícias entre personagens de Guthierry Sotero e Jean Paulo Campos ficou subentendida no episódio de sábado.

CELEBRIDADES

Princesa da Espanha está namorando brasileiro, diz revista. Futura rainha conheceu jovem filho de milionários em colégio de elite no País de Gales.