Demi Lovato relembra estupro na adolescência, quando era estrela da Disney

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Demi Lovato, 30, relembrou, durante sua entrevista para Alexandra Cooper no podcast "Call Her Daddy'está", de quando foi estuprada, na adolescência. Na época, Demi era uma estrela da Disney.

"No seu documentário, o 'Dancing with the Devil', você revela que sua virgindade foi tirada de você. Você foi estuprada", comentou Alexandra, Demi, então, disse:

"Acho que, de uma forma, o tempo pode curar feridas. Talvez não todas. Com o passar do tempo, isso ficou mais fácil. Mas ainda há uma tristeza, uma tristeza profunda dentro de mim, por alguém ter tirado isso de mim quando eu era tão jovem".

A artista ainda apontou que teve mais dificuldade para lidar com a situação por ter que encontrar a pessoa que a estuprou o tempo todo. O criminoso em questão também trabalhava na Disney.

"Essa pessoa também estava por perto. Tipo, estava na Disney. Então vê-la por aí foi difícil e realmente atrapalhou os anos da minha adolescência. Daí eu finalmente acabei procurando ajuda".

"Isso é algo em que eu tenho trabalhado. Mas, sabe, passei por outros traumas, e isso meio que empurra essas coisas para o lado. Há momentos em que eu definitivamente choro e apenas me sinto triste", confessou.

A cantora contou que o estuprador não fazia parte do círculo de pessoas que eram próximas dela no trabalho:

"Já me perguntaram coisas como: 'Era tal pessoa ou aquela outra pessoa?'. E eu fico tipo: 'Não acho que alguém poderia adivinhar quem é, mas essa pessoa era amiga de alguém do set e nos visitava o tempo todo".

Na série documental "Dancing with the Devil", lançada em 2021, Demi Lovato disse que quem a violentou "nunca foi tirado do filme que estava fazendo" na Disney. Ela nunca revelou o nome da pessoa.

"Nós estávamos ficando, mas eu disse: 'Ei, isto não vai mais longe. Eu sou virgem e não quero perder a virgindade desse jeito'. E isso não importava para a pessoa; ela fez isso mesmo assim. E eu internalizei isso e disse a mim mesma que era minha culpa, porque eu entrei na sala com ele de toda forma. Eu fiquei com ele mesmo assim", relatou Lovato em um dos episódios.

"A garota cristã e do Sul dos Estados Unidos dentro de mim não via isso [como estupro] porque o sexo não era normalizado quando eu era criança ou no Sul. E, quer saber, f*da-se, vou dizer: minha história [do movimento] Me Too sou eu contando que alguém fez isso comigo, e esse alguém nunca teve problemas por causa disso. Ele nunca foi retirado do filme em que estava", completou.