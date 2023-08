Demi Lovato canta em português em nova música de Luísa Sonza; ouça ‘Penhasco2'

Luísa Sonza lançou hoje (29) o álbum “Escândalo Íntimo”, e uma das surpresas foi a parceria com Demi Lovato em “Penhasco2”: a cantora americana aparece cantando em português.

O álbum já está disponível em todas as plataformas digitais e conta ainda com parcerias com outros artistas como Bacu Exu do Blues, Marina Sena e Duda Beat.

Trecho ---- Demi Lovato canta "Palavras vazias, pedaço de amor / Soltei tua mão / Tua falta faz eco, cê sabe / Rebata comigo essa dor, tá? / Saudade, saudade não tem tradução / Cala mеu peito que chama, chama / Sara a dor que mе arranha / Me arranca a paz / Ai, az / Ah, ah, ah, ah

Confira a letra de Penhasco2 na íntegra.

Copos vazios

Silencio e ruído

A casa é grande demais

Vazia demais comigo

Sobras a falta que faz

Que não volte mais

Diz o que eu faço

Tenta ver meu lado

Só queria um pouco pra mim

Que seja mais um trago

Só mais um pedaço

Nem que eu me acabe no fim

Traz de volta meu amanhã

Traz de volta meu amanhã

Cala meu peito que chama, chama

Sara a dor que me arranha

Me arranca a paz

Ai, az

Palavras vazias, pedaço de amor

Soltei tua mão

Tua falta faz eco, cê sabe

Rebata comigo essa dor, tá?

Saudade, saudade não tem tradução

Cala mеu peito que chama, chama

Sara a dor que mе arranha

Me arranca a paz

Ai, az

Ah, ah, ah, ah

Palavras vazias, pedaço de amor

Soltei tua mão

Tua falta faz eco, cê sabe

Rebata comigo essa dor, tá?

Saudade, saudade não tem tradução

Cala mеu peito que chama, chama

Sara a dor que mе arranha

Me arranca a paz

Ai, az

Ah, ah, ah, ah

Conceito --- Luísa Sonza também divulgou hoje o trailer oficial do "Escândalo Íntimo", mostrando o conceito de seu álbum, que não à toa se assemelha a um filme de terror. A ideia do trabalho é trazer para a arte o mundo dos pesadelos da cantora. Escândalo Íntimo é um álbum visual, ou seja, todas as faixas vêm acompanhadas de um clipe. E somente vendo todo o trabalho será possível entender o contexto.