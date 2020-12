Deise bebe demais, cai na escada da vizinha e tem reviravolta emocionante

O Brasil ganhou mais um meme que caiu no gosto dos internautas. A protagonista dele é Deise Gouveia. Mas mesmo que você já esteja por dentro, a história teve um desfecho inesperado e muito emocionante! Espia:

depois de tomar a vacina eu quero ficar igual a Deise pic.twitter.com/4baLNTDfow — Gui em (@EuSouDesse) December 5, 2020



No vídeo que viralizou nas redes sociais, a jovem aparece 'morta' de bêbada na rua, chegando em casa após a noitada. Quem filma a cena é uma amiga, que pergunta: "Não chega de beber não, Deise?". "Não", respondeu a jovem, que em seguida despenca, inesperadamente, de uma escada.

Depois da repercussão, Deise veio explicar a história nas redes sociais. Ela contou que achou que a escada era uma parede e foi parar na sala da vizinha.

Depois já sóbria, a jovem contou que voltou à casa da vizinha onde caiu e pediu desculpas. Ao conhecer a vizinha dona da casa, a situação acabou tendo uma reviravolta emocionante: "Vim aqui pedir desculpas a Paula, conversei com ela e ela disse que ela sofre de câncer, inclusive usa fraldas, então, quem puder ajudar com qualquer contribuição, ela vai ficar muito grata”.

Paula se divertiu com a situação: "perdoei a Deise", disse. Já Deise viu algo maior por trás de tudo e viu o propósito de ajudar a vizinha com a repercussão, pedindo doações a ela para os internautas, dizendo que iria até eles buscar as doações a Paula: "Juro que não foi de propósito. Não, foi por causa de propósito que isso aconteceu hoje".

Deise simplesmente uma lenda e ainda fez mais que a prefeitura pra ajudar a Paula. pic.twitter.com/EsMaBxIT71 — Gui em (@EuSouDesse) December 5, 2020