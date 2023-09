Débora Nascimento quebra silêncio sobre traição de Loreto com Marina Ruy Barbosa; vídeo

No boato do surubão, também estavam envolvidos nomes de outros famosos que frequentavam Noronha, como Bruna Marquezine. Na época, Gagliasso tratou o boato com bom humor.

" É uma coisa tão óbvia , fico impressionada que amigos e pessoas tão conscientes, que têm discernimento, ainda têm essa dúvida se houve ou não [traição] , mas também não vale eu dizer se teve ou não. A minha filha que é pra quem realmente eu vou dizer: 'olha, aconteceu isso com essa pessoa, e com essa pessoa", prosseguiu.

“Eu ficava observando tudo meio que de longe, inserida naquilo tudo, e aí veio cortina de fumaça, 'surubão de não sei o que', uma grande cortina de fumaça pras pessoas não verem o óbvio. ", começou ela ao ser questionada no podcast Universa, do Uol.

