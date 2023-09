Débora Nascimento não quis expor nome de Marina apesar de conselhos de equipe e amigos

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash Uol, embora a equipe e os amigos de Débora tenham a incentivado a todo tempo a explanar o nome da atriz para o Brasil, ela preferiu não fazê-lo, alegando que queria preservar a filha do casal.

Débora Nascimento não quis expor o nome de Marina Ruy Barbosa como pivô do fim do seu casamento com José Loreto nos bastidores da novela O Sétimo Guardião, em 2018.

