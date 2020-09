De pernas abertas, Gracyanne exibe virilha em look transparente branco

Ela faz a ousadia dela! Gracyanne Barbosa postou nesta sexta-feira (25) uma foto com destaque para a região íntima.

A musa fitness de 37 anos não teve medo de sensualizar com um body branco transparente, deixando os seios parcialmente à mostra, com destaque para a virilha e marquinha de bronzeamento.

Já é a segunda vez nesta semana que Gra causa com a sua virilha. Ela postou também um vídeo com um maiô ainda mais cavado, deixando a parte íntima parcialmente à mostra.

Com a repercussão e os comentários femininos, principalmente o de Tatá Werneck, que escreveu "Gente, os menores grandes lábios do mundo! Eu ia ficar que nem um nugget espalhado com esse maiô”, Gracyanne afirmou, em conversa com Leo Dias:

"O apoio das mulheres é realmente motivador para que eu continue sempre me expressando da forma como eu desejo naquele momento. É claro que feito de forma divertida, como a Tatá, é sempre bem-vindo, porque, em uma brincadeira, ela expõe uma preocupação feminina de não estar nos padrões e acho que isso ajuda a quebrar a ideia de que exista um padrão certo, para o corpo e para a pepeca”.