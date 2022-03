David Beckham tem mansão invadida e roubada enquanto dormia com Vitória e filha

O crime só foi descoberto quando o filho do casal, Cruz, chegou em casa após uma festa e notou a janela quebrada. Ao entrar no cômodo, viu o quarto revirado, objetos quebrados e vários furtados.

Segundo o Daily Mail, o crime ocorreu no dia 28 de fevereiro, mas só veio à tona ontem (30). O bandido não foi localizado e levou do local vários objetos pessoais como eletrônicos, roupas e acessórios de grifes, avaliados em milhares de libras.

Um criminoso mascarado invadiu e roubou a mansão de David Beckham enquanto o ex-jogador dormia com a esposa, Vitória Beckham e a filha caçula, Harper, no andar debaixo.

