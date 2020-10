Danielle Winits é afastada do Dança dos Famosos

O quadro 'Dança dos Famosos' teve mais um desfalque neste domingo (18). Após Henri Castelli e Juliano Laham, Danielle Winits está afastada temporariamente da atração.

A atriz sofreu uma entorse no tornozelo durante o ensaio do ritmo funk, segundo o Gshow. "Hoje não teremos Dani Winits. Teve um problema durante o treinamento, o ensaio, torceu o tornozelo. E é uma das mais preparadas! A Dani leva muito a sério. Vai ser avaliada durante a semana, dependendo do caso, ela pode voltar no Rock ou na repescagem", explicou Fausto Silva.

Liderança

Lucy Ramos levou a melhor na disputa feminina e assumiu a liderança.