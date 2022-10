Daniela Mercury vai ligar para eleitores indecisos para pedir votos em Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seis dias do segundo turno da eleição presidencial, a cantora Daniela Mercury resolveu intensificar suas ações em apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A partir desta segunda (24), ela promete ligar para eleitores indecisos para convencê-los a votar no petista.

"Ei, você tem algum amigo ou parente que eu possa conversar para convencer a votar no @LulaOficial ? Me mande nome e telefone no direct", escreveu Daniela em suas redes sociais.

A estratégia surgiu em uma conversa da cantora com amigos como o ator e humorista Paulo Vieira —ele também anunciou que vai ligar para eleitores indecisos.

Segundo a empresária Malu Verçosa, mulher de Daniela, a artista deverá começar as ligações no fim da tarde desta segunda (24) para evitar incômodos durante o horário de trabalho. "Muita gente fica confusa com as fake news e precisa de informação. Ouvir uma pessoa que elas gostam e têm afeto falando, explicando, faz a diferença", diz.

Ainda de acordo com Malu, Daniela já recebeu inúmeras indicações de pessoas para ligar. "Ela vai falar com muita gente", afirma.

Em agosto, a cantora lançou o single "O Samba Não Pode Esperar", música escrita por ela em protesto contra o autoritarismo, o negacionismo e discursos de ódio.

O nome do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) não é citado, mas a cantora já afirmou que a letra da canção faz referência também ao bolsonarismo. "Você é como erva daninha/ Mata aos poucos, tira o ar/ Ameaça a democracia/ Sua tirania quer nos calar", diz trecho da composição.