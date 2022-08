Dani Calabresa relembra entrevista no Programa do Jô: ‘saí arrasada, traumatizada'

Dani Calabresa relembrou a sua primeira entrevista no Programa do Jô e contou que apesar de ter ficado feliz e grata por ter conhecido o apresentador — que morreu no último dia 5 de agosto — não tem boas memórias da ocasião.



"A primeira vez que eu fui foi em 2009 ou 2010. Eu estava na MTV, fazia comédia ao vivo, stand-up. Estava na TV, feliz. Já tinham ido o (Marcelo) Adnet, a Tatá Werneck arrasou, mas demorou pra ir, o (Fábio) Rabin eles chamaram, ele aceitou. No mesmo dia eu fui. Estava me cagando de medo", começou ela.

Ela revelou como acontecia a preparação para a entrevista: "Olha que coisa doida, me chamaram para fazer uma entrevista. Você faz a pré-entrevista pelo telefone. O cara, acho que se chamava Flávio, me perguntou umas coisas básicas, respondi".

"Cheguei no cenário, no estúdio, o diretor olhou pra mim e disse: 'Nossa, até que enfim apareceu a Margarida". Eu já estava nervosa. Tomei um esporro dele que eu não sabia o porquê. Ele me acabou, como se eu fosse uma estrela que prometeu chegar às 13h e chegou às 16h. Só que eu cheguei... Eu gravei na MTV, carro me buscou, eu fui direto", lembrou.

No entanto, antes do bate-papo, ela foi surpreendida ao saber que deveria apresentar seu stand-up para Jô. . "Eu não esqueço. Foi horrível. Não assisti minha entrevista por um ano. Sai chorando de lá. Fiz meu texto com lágrima presa no olho, ele (Jô) não riu de nada. Ele saiu, comecei a chorar, tremer", disse.

Por fim, Dani elogiou Jô ao lembrar da entrevista em si: "O Jô foi incrível comigo, foi incrível comigo. Terminou a entrevista fiquei muito feliz de ter conhecido o Jô. Mas saí arrasada, traumatizada".