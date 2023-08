Dançarinos de MC Pipokinha anunciam saída e detonam cantora: 'falsa, hipócrita'

“E pra vocês que conhecem a MC Pipokinha do lado dai, a gente conheceu ela do lado de cá (...) “E eu digo como: Falsa, hipócrita, ingrata, ignorante, grossa e sem educação, não sabe valorizar a equipe que te. Fala mal de uma pessoa aqui e daqui a pouco tá abraçada ali“, complementou o colega.

"É com uma paz imensa que nós viemos anunciar a nossa saída do time da Mc Pipokinha. Sabemos que muitos de vocês vão aos espetáculos para nos prestigiar e, em respeito a vocês, nós viemos dar essa satisfação", iniciou um dos dançarinos. “A fama subiu pra cabeça, principalmente na forma como ela nos trata, né“, acrescentou.

