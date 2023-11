Dançarino de Lexa expõe ‘demissão’ por e-mail após ser apontado como amante

Apontado como ex-amante de Lexa, Gabriel Felinto revela que está fora do balé da cantora pic.twitter.com/Yqx5eLJwGw — Mariana Morais (@moraismarianam) November 10, 2023

Gabriel Felinto, apontado como pivô do fim do casamento de Lexa com MC Guimê, expôs que foi dispensado do balé da cantora, mesmo após ela ter negado a demissão.

Ao responder a caixinha de perguntas no Instagram, o dançarino disparou: “Não sou eu que respondo isso pra vocês, quem tem que responder é a artista ou empresária, da mesma forma que ela meteu a cara na internet pra falar que eu tô [risos irônicos] ai ai, que não é o caso né…”.

Felinto afirmou que, ao questionar sobre o assunto, recebeu um e-mail informando que "não conte mais" com ser chamado para o balé de Lexa. Gabriel expôs a mensagem que ele recebeu. Vale lembrar que Lexa é empresariada pela mãe, Darlin Ferratry. Veja o que diz a mensagem:

“Sr. Felinto não temos nenhuma previsão de escalas para o sr. Sendo assim aconselho a manter sua vida profissional com os demais artistas que deseje expor sua dança e não conte mais com as prestações de serviços com a ferrattry empreendimentos.”. [sic]