Dado Dolabella e Wanessa Camargo participam de retiro pela cura planetária

No final de junho, em entrevista a um podcast, o primo de Wanessa, Nathan Camargo, filho do cantor Luciano, falou que eles estão de fato num relacionamento após o casamento da artista terminar.

A cantora surgiu primeiro, de blusa amarela e com uma mochila nas costas, e acabou entrando em uma loja. Depois, o cantor e ator aparece andando com um par de muletas na mesma direção da filha de Zezé Di Camargo.

Há três dias, ambos já haviam sido vistos como um casal na região. As imagens dos dois caminhando em uma rua no interior de Goiás, onde Dado mora desde o ano passado, acabaram sendo exibidas nesta quarta-feira (13) na Record.

Em vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver que Wanessa está com ele. Ambos se olham fixamente e parecem refletir perante a música e as mensagens que são faladas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal Wanessa Camargo, 39, e Dado Dolabella, 41, foi visto junto num retiro espiritual na Chapada dos Veadeiros (GO). O próprio Dado publicou que trata-se do Festival Aya Música Medicina, que tem como lema a "cura planetária".

