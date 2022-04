Cristiano Ronaldo revela que um dos gêmeos morreu durante parto de Georgina

O casal esperava um casal de gêmeos e o menino morreu, conforme comunicou o jogador nas redes sociais. “É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê. É a maior dor que os pais podem sentir. Só o nascimento da nossa menina nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, você é o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre”.

