Criolo, Carlinhos Brown e Larissa Luz fazem show da Consciência Negra em Salvador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criolo, Carlinhos Brown, Larissa Luz e WD, do The Voice Brasil, farão um show em Salvador para celebrar o mês da Consciência Negra nesta sexta (26). Intitulado “Encontros Tropicais: Frequências do Gueto”, o evento na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, na capital baiana, começa às 19h30 e tem transmissão do canal BIS e no canal do YouTube da Devassa.

O espetáculo tem o objetivo de celebrar os ritmos musicais originários das periferias, por meio de repertório que revisita hinos do samba, da black music e das novas vertentes, indica a organizadora Devassa. A programação ainda tem nomes como Jéssica Ellen e a Banda Didá. Alcione participaria, mas apresentou sintomas gripais.

O show foi produzido pelo DJ baiano Rafa Dias, do grupo Àttøøxxá, com cocriação com Brown e Larissa. Serão três blocos temáticos apresentados pela atriz Nara Gil, que dará vida à DJ Afroblack, em referência à personagem DJ Black Boy do seriado brasileiro da década de 1980 “Armação Ilimitada”.

Ritmo de origem marginalizada, o samba é o ponto de partida do show. Temas clássicos de Dona Ivone Lara e Leci Brandão ganham uma releitura nas vozes da artista convidada Alcione e dos anfitriões Carlinhos, Larissa e Rafa.

A segunda parte do show destaca a black music dos anos 1970 e 1980, com o soul, a disco e sons eletrônicos que tomaram as pistas de dança. Os convidados WD e Jéssica Ellen vão ao palco ao lado dos anfitriões Carlinhos, Larissa e Rafa para revisitar sucessos de Cassiano, Tim Maia e Jorge Ben Jor.

Já o terceiro e último bloco alcança os anos 1990, dando espaço a uma série de ritmos: funk carioca, pagode, rap, trap e afrobeats. No cenário, os convidados Criolo, WD e Banda Didá e os anfitriões Carlinhos, Larissa e Rafa dividem o palco com talentos de periferias brasileiras descobertos por Devassa na série “Criatividade Tropical: Abre as Portas para o Gueto”, promovido em parceria com a cantora Iza.

Segundo a organização, o evento segue protocolos de segurança contra a Covid e terá uma plateia de 1.600 pessoas sentadas ao ar livre e com distanciamento. A apresentação de comprovante vacinação é obrigatória, assim como o uso de máscara.

AFROPUNK

Já no sábado (27), o Afropunk terá Mano Brown e Margareth Menezes como atrações da primeira edição do festival no Brasil, também em Salvador. O vocalista do Racionais MC’s vai dividir o palco com Duquesa, aposta do R&B, enquanto a sambista baiana se apresenta ao lado da carioca Malia.

Com palco montado no espaço Marés, no Centro de Convenções de Salvador, a transmissão online se dará pelo site oficial, a partir das 17h30.

- Show Encontros Tropicais: Frequências do Gueto

Quando: 26 de novembro (19h30 até 21h20)

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves (praça Dois de Julho, s/n, Campo Grande, Salvador)

Transmissão ao vivo: Canal do YouTube da Devassa; Canal BIS; reprises Multishow: 28/11, às 19h; 29/11, às 00h15; e 30/11, às 14h