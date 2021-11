Craque Neto fala sobre masturbação ao vivo na Band: ‘delícia’

Craque Neto foi além do esporte e resolveu falar ao vivo sobre masturbação, surpreendendo equipe e telespectadores do “Os Donos da Bola”, na Band. O comentarista esportivo puxou o assunto absolutamente do nada, após pedir para o comentarista Fernando Fernandes falar o horário do programa “Esporte Total”, que passa durante as madrugadas.

Neto elogiou o programa do colega e deu detalhes sobre o que faz após assistir à atração e antes de dormir. “Eu assisto quando eu tô com enxaqueca, que aí eu vou dormir tarde. Aí eu me masturbo e vou dormir”, disparou.

Em seguida, ele pergunta se o colega também já fez isso: “Lógico”, responde Fernando. Neto quis continuar no assunto, dando a entender que levou uma bronca da produção:

“Souza, sem falar de masturbação, que é uma coisa que é uma delícia, diga-se de passagem. Isso é pro homem, pra mulher, pra todo mundo. Qual o problema? Tem problema nenhum falar de masturbação. Os caras mostram na televisão, na Malhação aí, cinco horas da tarde. Os caras mostram na Fazenda, no Big Brother… Eu não posso falar que eu já ‘bati uma p…’? Qual o problema?”, disparou.

“O horário, inclusive, é ótimo”, respondeu o outro comentarista, Velloso. Craque Neto perguntou, então, se o colega tem medo da loira do bnaheiro. Velloso respondeu que sim e Neto disparou: “Por que? Você achava que ela ia matar você ou cortar seu pintinho?”.