Corpo de Elza Soares é velado no Theatro Municipal do Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo da cantora Elza Soares, considerada a voz do milênio, chegou ao Theatro Municipal na manhã desta sexta-feira (21) para o velório da artista, segundo a TV Globo. A primeira parte da cerimônia, das 8h às 10h, será restrita para familiares e amigos. O público poderá participar do velório das 10h às 14h. O enterro será realizado no cemitério Jardim da Saudade, no Jardim Sulacap, com o translado do corpo feito pelo carro do Corpo de Bombeiros com trajeto passando pela Avenida Atlântica. O velório no cemitério, assim como o enterro, serão restritos aos familiares e amigos. A prefeitura do Rio de Janeiro decretou três dias de luto na capital em homenagem a artista carioca. Em depoimento ao UOL, o empresário de Elza Soares, Pedro Loureiro, disse que a artista avisou a neta que estava "indo embora" momentos antes de morrer. Elza foi considerada pela BBC a "voz brasileira do milênio", em 1999, e venceu o Grammy Latino na década seguinte. Porém, o início na música foi na década de 1950. Ela subiu ao palco do "Calouros em Desfile", programa comandado por Ary Barroso, e cantou "Lama". O primeiro contrato foi assinado em 1960, incluindo ainda uma turnê internacional. Após mais de 30 álbuns na carreira, a última década marcou uma nova fase para ela. Em 2015, Elza lançou o álbum "A Mulher do Fim do Mundo", seu primeiro em oito anos. O disco foi visto como um renascimento em sua já consagrada carreira e foi eleito como um dos maiores destaques do ano até mesmo por veículos internacionais. Foi com ele que Elza garantiu sua primeira e única vitória no Grammy Latino, vencendo o prêmio de "Melhor Álbum de Música Popular Brasileira". Seu disco seguinte, "Deus é Mulher", de 2018, também foi nomeado na mesma categoria. Uma de suas últimas publicações foi pedindo para a população se vacinar contra a covid-19. Em um depoimento, ela conta que se recuperou da doença e que, graças as três doses, não teve sintomas. "Eu tive covid, gente, e as vacinas salvaram minha vida. Fiz questão de gravar esse depoimento, de mostrar meu exemplo para pedir para vocês que vacinem-se!", pediu.

