Coral gospel Kemuel tem shows cancelados após fotos ousadas

A banda gospel Kemuel teve um show cancelado em um evento para evangélicos após aparecer em fotos com figurinos considerados ousados pelos fiéis. As imagens foram postadas no Instagram do grupo na quinta-feira (2), e rendeu muitas críticas aos integrantes do coral.

Em nota, a equipe do evento informou que os ingressos serão devolvidos aos fiéis que participariam do encontro de adoradores onde a banda iria se apresentar.

“Informamos ao público que, em decorrência das notícias veiculadas nesta quinta-feira (2/12), através das redes sociais, envolvendo alguns integrantes do coral Kemuel, o evento encontro de adoradores que aconteceria no dia 11 de dezembro de 2021 foi cancelado. Realizaremos a devolução de todos os ingressos adquiridos nos pontos de venda físicos através do WhatsApp: 98 98105-9895. Quanto aos ingressos adquiridos pela bilheteria digital, o consumidor deverá entrar em contato com a mesma através do e-mail [email protected] solicitando o ressarcimento do valor”.

O grupo foi detonado pelos seguidores evangélicos, por usarem looks ousados em uma festa.