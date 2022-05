Conheça filmes e séries dirigidos por Breno Silveira, morto aos 58 anos

Brasil, 2005. Direção: Breno Silveira. Com: Ângelo Antônio, Dira Paes e Márcio Kieling. Disponível no Globoplay. Livre

Brasil, 2012. Direção: Breno Silveira. Com: Adélio Lima, Chambinho do Acordeon e Land Vieira. Disponível na Netflix. 12 anos

Nesta outra uma cinebiografia, Silveira conta a história do rei do baião, Luiz Gonzaga, e de seu filho, Gonzaguinha. O longa é baseado na biografia "Gonzaguinha e Gonzagão", de Regina Echeverria, e, assim como "Entre Irmãs", também virou série.

Inspirado no livro "A Costureira e o Cangaceiro", da autora pernambucana Frances de Pontes Peebles, o filme, que se passa no interior de Pernambuco nos anos 1930, conta a história de duas irmãs órfãs que foram separadas. Uma se casa e se muda para a cidade, enquanto outra se junta a um grupo de cangaceiros. O longa foi transformado em uma minissérie de quatro capítulos exibida pela Globo.

Na produção, Cadu é um defensor público preso injustamente ao ser confundido com um traficante de drogas, mas que consegue manter seus ideais durante o cárcere. Com quatro temporadas, a série foi exibida na Fox.

Brasil, 2021. Direção: Breno Silveira e Vicente Kubrusly. Com: Gabriel Leone, Flavio Tolezani e Raquel Villar. 1 temporada disponível no Amazon Prime Video. 18 anos

Disponível no Prime Video, a série conta a história verdadeira de Pedro Dom, criminoso chamado pela imprensa de "ladrão fashion" e "assaltante de casas mais procurado do Rio", morto pela polícia em 2005, aos 23 anos.

Conhecido por produções como o filme "2 Filhos de Francisco" (2005) e séries como "Dom", lançada em 2021 no Amazon Prime Video, Silveira sofreu um mal súbito durante o primeiro dia de filmagens do longa "Dona Vitória", estrelado por Fernanda Montenegro.

