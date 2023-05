Congresso aprova urgência na tramitação do arcabouço e outras notícias desta quinta-feira

Presidente do Equador dissolve Parlamento e convoca eleições para evitar impeachment. Constituição do país permite que Guillermo Lasso tome a medida; ele era alvo de processo por acusação de corrupção.

Bebê e mais 3 crianças sobrevivem a queda de avião na Amazônia colombiana. Adultos morreram no acidente ocorrido no último dia 1º na província de Caquetá, no sul do país.

Ibama nega pedido da Petrobras para explorar petróleo na foz do Amazonas. Órgão demonstrou preocupação com atividades da petroleira em região de vulnerabilidade socioambiental.

Em primeiro teste do arcabouço, Câmara aprova com folga regime de urgência. Conteúdo da proposta deve ser apreciado na próxima semana.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Congresso aprova urgência na tramitação do arcabouço, bebê e mais 3 crianças sobrevivem a queda de avião na Colômbia, presidente do Equador dissolve Parlamento e outras notícias desta quinta-feira (18).

