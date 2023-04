Como cada segmento se classifica entre petista e bolsonarista e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como cada segmento se classifica entre petista e bolsonarista, Lula cita intenção de mudar a meta de inflação, as suspeitas da PF sobre espiões russos no Brasil e outras notícias para começar esta sexta-feira (7).

POLÍTICA

Pesquisa Datafolha aponta como cada segmento se classifica entre petista e bolsonarista. Levantamento mostra variações, entre estratos da população, dos que se definem como sendo de um ou outro grupo.

POLÍTICA

'Não tenho que falar da coisa nem do coiso', diz Lula sobre Moro e Bolsonaro. Presidente diz ser aconselhado a evitar nomes de rivais após desgastes;

GOVERNO LULA

'Se meta de inflação está errada, muda-se a meta', diz Lula. Presidente também diz que futuros indicados para diretorias do BC devem agir 'de acordo com os interesses do governo'.

BANCO CENTRAL

Campos Neto diz que tem dificuldade de comunicação e tenta melhorar. Presidente do BC afirma que há falsas narrativas sobre juros altos.

MERCADO

Haddad diz que vai 'escancarar' bilionários que 'mamam no Orçamento público'. Ministro da Fazenda afirma que governo avalia tributar cerca de 500 empresas de grande porte.

GOVERNO LULA

Ministro das Comunicações desativa empresa de haras após crise e encontro com Lula. Juscelino Filho encerrou formalmente pessoa jurídica usada em leilões de cavalos e que no papel pertencia a sua irmã e ex-assessor,

COTIDIANO

Sob aplausos, Blumenau enterra crianças vítimas de ataque em creche. Quatro foram mortos por homem de 25 anos na Cantinho do Bom Pastor; Justiça decretou prisão preventiva.

MUNDO

PF suspeita de uso sistemático do Brasil para formação de espiões da Rússia. Para investigadores, facilidade em obter documentos falsos e ampla aceitação do passaporte brasileiro favorecem espionagem.

MUNDO

Helicóptero do Japão com dez militares desaparece em região frequentada por navios chineses. Aeronave transportava comandante do Exército japonês; nos últimos dias embarcações chinesas passaram pela ilha.

PÁSCOA

Preço em alta não desanima consumidor, que esgota ovos de Páscoa. Clientes reclamam dos valores, mas não deixam de comprar peixe e chocolate.

COTIDIANO

Vou voltar ao Brasil e ser preso injustamente, diz Thiago Brennand em vídeo. Empresário nega as acusações de crimes sexuais e diz que quem o denuncia tem 'sede de vingança'.

COTIDIANO

Mulher é morta a facadas em SP após registrar queixa de violência contra ex-namorado. Vítima havia também sido agredida em março e pedido medida protetiva; suspeito estava foragido.

EQUILÍBRIO

Dormir mal aumenta o risco e a gravidade de AVC, mostra estudo. Pesquisadores de 32 países analisaram questionários preenchidos por mais de 4.000 participantes.