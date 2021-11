Com foto juntinhos, Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak trocam declarações de

Rodrigo Santoro deu uma declaração de amor à esposa no Instagram neste domingo (14), e encantou os fãs.

O ator postou uma foto abraçado com Mel Fronckowiak e escreveu: “Você. Sempre comigo. Ao lado, à frente. O amor que se manifesta das mais lindas e sutis maneiras. Sempre me dizendo: vamos juntos, estou aqui com você. Que assim seja. Pois também estarei sempre contigo. “.

Em resposta, Mel não deixou a desejar: “Ah meu amor! Percorrer essa jornada insana que chamamos de amor ao seu lado, é um privilégio. Aprendo, ensino, te apoio, me aninho. E assim seguimos pulando os desafios feito fazemos com as pedras de um rio. Com a certeza que o mais importante é não deixar de fluir. Que a gente possa sempre estar ao lado um do outro, morada de dentro, esconderijo, caverna. E aprender dia após dia com as nossas diferenças e sonhos em comum”.

Os dois estão juntos há oito anos e são pais de Nina, de 4 anos.