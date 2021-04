Com covid, Silvia Abravanel é internada: ‘cheguei implorando para respirar’

A filha de Silvio Santos contou sobre o estado de saúde no Instagram. “Desde sábado me deu uma pioradinha aqui nessa tal de Covid, essa coisa chata, mas estou bem. Tive que ser hospitalizada porque minha saturação caiu bastante e aí deu uma piorada da sábado pra cá. Hoje acabei vindo pro hospital, mas se Deus quiser logo logo vou sair daqui”, contou.

