Com covid, Miss Brasil é 'cancelada' após sair de casa para ir na padaria

A Miss Brasil Elís Miele causou revolta nos internautas ao publicar stories saindo de casa, ontem (3), mesmo estando infectada pelo novo coronavírus. No vídeo que viralizou nas redes sociais, ela vai na padaria com máscara hospitalar.

Os sintomas na modelo iniciaram na última quarta-feira (25), entre eles falta de apetite e diarreia. Na segunda, ela realizou o teste e deu positivo. Com a repercussão negativa, Elís gravou um pedido de desculpas e afirma que não teve a intenção de prejudicar qualquer pessoa.

"Uma postagem que eu fiz no Instagram gerou muita polêmica. Foi replicada nas redes sociais com partes da minha fala que, consequentemente, geraram uma má interpretação", iniciou.

"Aí, iniciei meu processo de isolamento social. Dentro desse período, não imaginei que teria a doença e não tinha comida estocada em casa. Na tarde de hoje, quando fui tomar o meu café, vi que não tinha o que comer. Entrei em contato no aplicativo Ifood e nenhuma das padarias fazia entrega. Aí, entrei em contato com uma padaria, na qual já sou cliente há muitos anos, mas eles não fazem entrega também. Perguntei se poderia ir dentro do meu carro tomando todos os cuidados para poder buscar o alimento", justificou.