Com covid-19, viúva de Chico Anysio tem melhora e deixa UTI

Malga Di Palma, viúva de Chico Anysio, deixou a UTI neste domingo (11) após ter uma melhora significativa no Hospital das Clínicas de Passo Fundo (RS), onde segue internada com Covid-19. Ela sofreu complicações renais devido à ação do vírus.

A sobrinha da escritora, a fotógrafa Mô Bertuzzi, deu a notícia via redes sociais: “Malga Di Paula, internada no Hospital das Clínicas de Passo Fundo (RS) devido a Covid-19, respira sem ajuda de aparelhos e seus rins voltaram a funcionar. Teve alta da UTI no último sábado, está no quarto acompanhada de familiar”, informou em nota.

A mãe de Malga, dona Udila, também está com Covid-19, mas segue na UTI: “Dona Udila, mãe de Malga, está internada no Hospital São Francisco de Assis de Parobé (RS), também devido ao Coronavírus e continua estável, respirando sem ajuda de aparelhos, conforme boletim médico deixará a UTI em breve”, prosseguiu.

“Agradecemos todo carinho e orações de todos amigos e fãs. Nossa corrente de energia de cura continua para nossa guerreiras e todos acamados por esta e outras doenças. Nosso carinho às famílias que perderam entes queridos. Se cuidem, usem máscara e salvem vidas”, finalizou.