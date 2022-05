Com close, Rodrigo Mussi aparece em primeiras imagens durante fisioterapia; veja

Ele sofreu o acidente no banco de trás do carro de um motorista por aplicativo, quando retornava para casa após assistir a um jogo de futebol do São Paulo.

Em um novo vídeo divulgado pelo programa global, o ex-participante do BBB aparece com os cabelos curtinhos e barba, olhando para a câmera enquanto faz uma sessão de fisioterapia. Rodrigo contará sobre o acidente, mostrará como vem sendo sua recuperação e falará sobre os seus próximos planos.

