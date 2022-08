Com câncer, Pelé se diz decepcionado com rumores sobre estado de saúde

“Sou muito grato pela minha esposa, pelas risadas, pela paz do meu lar e por todas as mensagens carinhosas de vocês. Eu estou muito bem e tomando conta da minha saúde. Eu tive que publicar isso, pois existem notícias falsas circulando sobre este assunto. É claro que eu fico decepcionado, mas isso não vai me abalar. Eu estou vencendo esta partida. Muito obrigado!”, escreveu Pelé.

Pelé tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde após tratamento contra um tumor no coló n. O ex-jogador postou uma foto ao lado da mulher, Márcia Aoki, e criticou as fake news que saíram sobre ele.

