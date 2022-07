Com barriga de aluguel, Khloé Kardashian espera segundo filho com Tristan Thompson

O bebê foi concebido em novembro do ano passado, em dezembro o casal se separou mais uma vez após Khloé descobrir que o jogador havia tido um filho com outra mulher.

Khloé Kardashian está esperando o segundo filho com o jogador de basquete Tristan Thompson. Os dois vão ter o bebê com uma barriga de aluguel que está prestes a dar à luz.

