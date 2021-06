Com 14 anos de diferença, Erika Januza diz que tem neura sobre engravidar de filho de Nakamura

A atriz Erika Januza falou sobre as ‘neuras’ que tem em relação a diferença de 14 anos entre ela e o namorado, Juan Nakamura, filho de Carol Nakamura.

Em entrevista a revista Glamour, Erika de 36 anos mostrou preocupação ao pensar não futuro com Juan, que tem 22 anos.

“Conversamos sobre filhos também porque minha cabeça começa a fazer as contas. Tem hora que me dá aquele choque de realidade, pensamentos que vêm por conta da diferença de idade, e digo para o Juan que ele ainda tem muito o que viver. Eu não sofro com isso, mas verbalizo. Às vezes, vem neuras como: ‘Vou ter bebê com cara de avó e ele parecerá irmão do nosso filho’”, disse.

Juan rebateu afirmando o que quer somar com a atriz: “Erika sempre vem com essas preocupações. Eu também procuro mostrar o meu universo para ela. Ela já está estabilizada e eu ainda estou conquistando as minhas coisas, mas não estou namorando para perder tempo. Eu estou com você porque quero estar, quero somar, você é muito especial”.

Os dois namoram há 1 ano e moram juntos.