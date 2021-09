Colegas de emissora, apresentador alfineta Sikêra Jr. ao vivo

“Tem um apresentador aqui da casa, o Sikêra. O cara tira 8 minutos do program dele para falar mal de mim, me chamar de gordo, foi dizer que eu vendi um carro tranqueira pra um cara”, disse Emanuel ao explicar que havia vendido um automóvel recentemente.

O apresentador do ‘Manhã no Ar’, da TV Acrítica, Emanuel Cardoso detonou o colega de emissora, Sikêra Jr., ao vivo durante o programa desta segunda-feira (6).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.