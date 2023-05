Clima de romance: Amanda e Cara de Sapato curtem show juntinhos

A dupla de ex-BBBs também encontrou a apresentadora Dani Calabresa, que brincou com o shipp do casal. "Custava vocês casarem?", escreveu a comediante, que também tem um quadro no Big Brother Brasil.

Os dois prestigiaram a apresentação de Luan Santana e depois seguiram para uma casa noturna da capital, onde assistiram ao show do cantor João Gomes, que os recebeu no camarim.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.