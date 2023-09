Clayton Conservani é demitido da Globo após 27 anos

Clayton Conservani foi demitido da Globo após 27 anos de casa, e anunciou a sua saída hoje (31). Ele fez coberturas para o Fantástico, Esporte Espetacular e Planeta Extremo durante sua estadia na emissora.

O jornalista afirmou que não há mágoas: "Agradeço a todos que trabalharam comigo, aos amigos e familiares que fizeram parte dessa longa travessia", escreveu ele nas redes sociais.

"Não é uma despedida, apenas um até breve. Hoje, dia 31/8/2023, estou me desligando do grupo Globo depois de intensos 27 anos. A partir de 2024 a ideia é produzir por obras, realizar trabalhos pontuais. Uma mudança que está acontecendo em outros departamentos da empresa. Durante os 27 anos no grupo Globo conheci todos os continentes", continuou

“Cruzei desertos em ultramaratonas, mergulhei em cavernas, escalei algumas das maiores montanhas do mundo, sobrevivi a um terremoto no Nepal, me arrisquei um bocado pra fazer o que eu amo, levar o telespectador pra lugares incríveis e isolados do nosso planeta. Conheci diferentes culturas, acumulei conhecimento e histórias.

É uma nova fase onde posso dizer sim para novas oportunidades, realizar sonhos e ter liberdade pra escolher. Agradeço a todos que trabalharam comigo, aos amigos e familiares que fizeram parte dessa longa travessia. O bom é que ela que ainda está longe de se encerrar. Minhas asas estão super poderosas pra voar alto e seguir fazendo descobertas mundo afora", finalizou.

A Globo ressaltou que o fim do contrato fixo não significa que Clayton não irá mais trabalhar com a emissora, pelo contrário.

"A mudança é de dinâmica de trabalho e isso não significa o final de uma parceria. Clayton Conservani segue com projetos na emissora. Inclusive, o repórter poderá ser visto muito em breve em matérias especiais no Esporte Espetacular."