Claudia Rodrigues tem alta e grava vídeo após correr risco de morte em hospital

"Amo vocês e agradeço cada oração, mensagem, ligação, cada gesto de carinho. Estou aqui agora graças a Deus e a minha equipe médica e a minha empresária e anjo da guarda, Adriane Bonato, que vem na luta comigo há oito anos. Agora vou voltar para a minha casa, para a minha filha e para a minha reabilitação, pois estou me esforçando muito para recuperar as sequelas da esclerose múltipla", afirmou.

No hospital, a equipe médica concluiu que o corpo de Claudia estava reagindo à falta do medicamento que ela toma para esclerose múltipla. A artista precisou interromper o tratamento para poder tomar a vacina contra a Covid-19.

Claudia teve um forte mal estar com confusão mental, dormência nos membros do lado direito dor de cabeça e febre, no último dia 9 de julho.

"Vou voltar para a minha casa e para a minha reabilitação, pois estou me esforçando muito para recuperar as sequelas da esclerose múltipla. Sabe, gente, agora eu não faço mais tratamento, eu faço treinamento. Virei atleta, sabia? Começo às 9h da manhã e vou até 8h da noite. Só paro por duas horas, para almoçar e descansar", afirmou.

Claudia Rodrigues usou as redes sociais para dar a boa notícia da sua alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta terça-feira (20).

