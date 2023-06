Cirurgias travadas na fila do SUS, Deltan perde mandato na Câmara e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cirurgias travadas na fila do SUS, Deltan perde mandato na Câmara, montadoras refazem tabelas de preços de carros e outras notícias para começar esta quarta-feira (7).

SAÚDE

SUS tem fila com mais de 1 milhão de cirurgias eletivas paradas no país. Plano do governo tenta diminuir contingente em cerca de 45%; catarata é o principal procedimento.

GOVERNO LULA

Lula acena ao agro, mira conciliação e pede 'ódio na lata do lixo' após derrotas no Congresso. Presidente participa da abertura da Bahia Farm Show, maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, sediada em reduto bolsonarista.

JUSTIÇA

STF rejeita outra denúncia que havia aceitado contra Lira. Presidente da Câmara havia se tornado réu sob acusação de corrupção, mas PGR recuou; corte já havia recuado em outro caso em 2021.

CONGRESSO NACIONAL

Câmara confirma decisão do TSE e declara perda de mandato de Deltan. Corte eleitoral cassou, por unanimidade, o registro da candidatura e, consequentemente, o mandato de deputado.

MERCADO

Montadoras refazem tabelas de preço; carro novo mais barato é anunciado por R$ 58.990. Renault Kwid tem redução de R$ 10 mil e é o primeiro da nova era dos carros populares.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Relator afirma que Câmara vota reforma tributária na 1ª semana de julho; veja diretrizes. Segundo Aguinaldo Ribeiro, votação está prevista para primeira semana de julho na Câmara.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

SP libera uso de canabidiol para tratamento de síndromes raras. Regulação de lei estadual não liberou uso da substância para epilepsia refratária, autismo, depressão e ansiedade.

ASTRUD GILBERTO (1940 - 2023)

Morre Astrud Gilberto, que cantou 'Garota de Ipanema' para o mundo, aos 83 anos. Baiana ficou célebre pela versão em inglês do clássico da bossa nova, pela qual ganhou um Grammy em 1965 ao lado de Stan Getz.

GOVERNO LULA

Lula acena ao agro, mira conciliação e pede 'ódio na lata do lixo' após derrotas no Congresso

Presidente participa da abertura da Bahia Farm Show, maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, sediada em reduto bolsonarista

FOLHAJUS

STF rejeita outra denúncia que havia aceitado contra Lira

Presidente da Câmara havia se tornado réu sob acusação de corrupção, mas PGR recuou; corte já havia recuado em outro caso em 2021

CONGRESSO NACIONAL

Câmara confirma decisão do TSE e declara perda de mandato de Deltan

Corte eleitoral cassou, por unanimidade, o registro da candidatura e, consequentemente, o mandato de deputado

MERCADO

Montadoras refazem tabelas de preço; carro novo mais barato é anunciado por R$ 58.990

Renault Kwid tem redução de R$ 10 mil e é o primeiro da nova era dos carros populares

REFORMA TRIBUTÁRIA

Relator afirma que Câmara vota reforma tributária na 1ª semana de julho; veja diretrizes

Segundo Aguinaldo Ribeiro, votação está prevista para primeira semana de julho na Câmara

EQUILÍBRIO E SAÚDE

SP libera uso de canabidiol para tratamento de síndromes raras

Regulação de lei estadual não liberou uso da substância para epilepsia refratária, autismo, depressão e ansiedade

ASTRUD GILBERTO (1940 - 2023)

Morre Astrud Gilberto, que cantou 'Garota de Ipanema' para o mundo, aos 83 anos

Baiana ficou célebre pela versão em inglês do clássico da bossa nova, pela qual ganhou um Grammy em 1965 ao lado de Stan Getz

GUERRA DA UCRÂNIA

Destruição de represa gera caos e ameaça usina nuclear na Ucrânia. Kiev e Moscou se acusam por explosão em Kherson, que provoca inundação e atrapalha ataque ucraniano.

TRABALHO

Concurso público para salário de R$ 21 mil aprova mais homens e pós-graduados. Apesar de ser tida como porta de entrada democrática, disputa por vagas na alta administração pública é desigual.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Onça aparece no interior de SP e assusta moradores. Animal estava no alto de uma árvore, em bairro do perímetro urbano de Jundiaí, e fugiu após tentativa de resgate.

TELEVISÃO

Suposto namorado de Gugu expõe mensagens íntimas e afirma ter vídeo erótico. Chef de cozinha tenta provar que tinha relacionamento com o apresentador para ter direito a bens.

CULTURA

Zé Celso se casa entre andaimes do Teatro Oficina com show de Marina Lima. Nomes como Daniela Mercury, Bárbara Paz, Drauzio Varella e Júlia Lemmertz foram ao evento regado a chá e maniçoba.

TURISMO

Hotelaria de luxo se expande no Nordeste e instala praia artificial no interior de SP. Novidades à beira mar e nas montanhas têm previsão de lançamento entre 2024 e 2026.