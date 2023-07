Cintaralho, chicote e mais: Andressa Urach mostra sua 'mala do sexo'

"Você vai comprar os brinquedinhos de acordo com seu gosto: grande, pequeno, médio. O plug anal... Enquanto ele está ficando com você na parte da frente, pela periquitinha. Tenha sempre lingeries bonitas... Esse é para lavar o 'cool'. Pode usar as duchas, mas é bom carregar porque de repente não tem. Tem essa vela especial que não queima. E bolinhas para colocar dentro da periquitinha. Esse pintinho eu gosto de botar na mão. Tem homens que gostam de dedo e minha unha machuca. Serve também ara o homem colocar na parte íntima dele. Sempre usa camisinha nos brinquedinhos, porque você vai trocar de parceiro, então é bom colocar... Tem alicate para apertar mamilo. E por último que esqueci, mas é muito importante: desodorante. Eu gosto sem perfume", opinou. "Espero que vocês tenham gostado da ideia. Vai fazer toda diferença para nesse momento tão gostoso que você vai ter com o seu parceiro", finalizou.

"Lencinho umedecido para limpar o bumbunzinho quando fizer o número dois e não conseguir limpar. Compra também um sabonete. Pode botar o sabonete no lencinho e lavar a periquitinha na pia mesmo rapidinho porque você não sabe se vai ter chuveiro, se não vai ter. E até para limpar quando o homem chegar no ponto G. Tem desodorante para a parte íntima, brinquedos de amarrar em várias posições, que é bem legal".

Andressa Urach mostrou aos seguidores como monta sua 'mala do sexo' que usar para a produção de seus conteúdos eróticos ou sexo com homens e/ou mulheres. "Acho que todo mundo devia ter essa malinha para a hora H", disse a empresária.

