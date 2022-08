Christina Rocha revela ‘paixão’ em ator apontado como affair de Simaria: 'é meu'

“Estou 'pê' da vida com ela. Não achei legal. Não sou controladora, mas eu gosto do William Levy muito antes dela (…) O William Levy é meu! Descobri há mais tempo que você”, brincou a apresentadora ao mandar um recado para sertaneja.

Christina recordou ainda do suposto affair do ator com a cantora Simaria, ex dupla de Simone.

A ex-apresentadora do ‘Casos de Família’ é fã da novela ‘Café com Aroma de Mulher’ onde o ator é protagonista.

