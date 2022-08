Ana Maria fala de sexo com Cauã Reymond e deixa ator sem graça

Cauã vai interpretar Dom Pedro I no Filme ‘A viagem de Pedro’ e a apresentadora comentou sobre a suposta infertilidade do Imperador.

Ana Maria Braga teve como convidado do Mais Você, desta terça (30), Cauã Reymond. A apresentadora não perdeu a oportunidade de fazer uma brincadeirinha com o ator.

