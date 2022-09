Chris Rock quebra silêncio após levar tapa de Will Smith: 'Ele arrancou sua máscara'

Chris Rock quebrou seu silêncio pela primeira vez sobre o tapa que levou de Will Smith durante a premiação do Oscar este ano.

"Aquela merda doeu?", perguntou Dave Chapelle durante turnê de show de comédia com Rock, no Reino Unido. Em seguida, o comediante falou abertamente sobre o assunto. "Para c******. O filho da p*** me bateu por causa de uma piada de m*rda, a piada mais legal que já contei", desabafou Chris Rock.

"Will fingiu ser uma pessoa perfeita por 30 anos, e ele arrancou sua máscara e nos mostrou que é tão feio quanto o resto de nós. Quaisquer que sejam as consequências... Espero que ele não coloque a máscara novamente e deixe sua verdadeira face respirar. Me vejo em ambos os homens", disse o comediante para a plateia.

Após o episódio, Will Smith ficou mais de 3 meses sumido das redes sociais e publicou um vídeo pedindo desculpas para Chris e todos os outros envolvidos no acontecido. No entanto, Chris não aceitou as desculpas.