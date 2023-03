Chris Rock faz ‘piada’ com Will Smith e seu novo filme

Um ano após o tapa de Will Smith em Cris Rock na cerimônia do Oscar, os nomes dos comediantes voltaram a ganhar holofotes.

Cris teria dito em um show de comédia que assistiu ‘Emancipation’, último filme de Will Smith, para vê-lo sendo chicoteado, segundo o New York Post. No longa, o ator interpreta um homem escravizado.

Para completar o comediante deve abordar sobre a agressão no Oscar - depois de ter feito uma “piada” com a doença de Jada Smith, esposa de Will - no seu próximo especial da Netflix, Chris Rock: Selective Outrage, que estreia amanhã (4).