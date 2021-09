Chris Rock é diagnosticado com Covid-19 e faz apelo: 'vacinem-se'

Chris Rock, de 56 anos, usou as redes sociais para contar que testou positivo para Covid-19. Ele aproveitou para fazer um apelo aos fãs para se vacinarem contra a doença.

"Ei pessoal, acabei de descobrir que tenho covid-19. Acredite em mim, você não quer isso. Seja vacinado.", escreveu o ator americano no Twitter.

De acordo com o UOL, Rock havia sido vacinado contra a doença em maio deste ano.

Hey guys I just found out I have COVID, trust me you don’t want this. Get vaccinated.