Chega ao fim namoro de Karoline Lima e Gui Araújo

O namoro de Karoline Lima e Gui Araújo chegou ao fim. A influenciadora apagou as fotos com o ex.

Segundo o jornal Extra, a relação acabou de forma amigável. A assessoria da loira confirmou a informação.

O casal de influencers assumiu o romance em fevereiro, mas desde dezembro já vinha sendo flagrado junto. Esse era o primeiro relacionamento de Karoline desde o fim do namoro com Éder Militão, pai da sua filha Ceci.

Gui Araújo já namorou Anitta em um romance superexposto que também não durou. O ex-A Fazenda e ex-De Férias com o Ex manteve as fotos com a loira até o momento.