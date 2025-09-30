Chega ao fim casamento de Nicole Kidman e Keith Urban após 19 anos





Nicole Kidman, de 58 anos, e Keith Urban, de 57, estão se divorciando após 19 anos juntos. Fontes do TMZ e da revista People afirmam que o cantor decidiu se separar em junho, adquirindo sua própria residência em Nashville, enquanto Nicole, que aparentemente não queria a separação, manteve os cuidados com as filhas Sunday Rose, de 17 anos, e Faith Margaret, de 15.

Segundo fontes, Nicole vinha lutando para salvar o casamento, mas o músico teria ficado frustrado com o foco em excesso da atriz no trabalho, e a distância acabou esfriando a relação.

O casal se conheceu em 2005, se casou em Sydney, Austrália, em 2006, e teve duas filhas. Durante o casamento, Keith apoiava Nicole em sua carreira e superou períodos de alcoolismo. Em setembro de 2024, após a morte da mãe de Nicole, a atriz voltou a focar intensamente no trabalho, o que teria gerado frustração em Keith.