Chay Suede revela o nome de segundo filho com Laura Neiva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Chay Suede, 29, revelou o nome do segundo filho com Laura Neiva, 27, durante participação no Caldeirão neste sábado (11).

Enquanto integrava o quadro "Sobe o Som", ele disse para o apresentador Marcos Mion que o filho irá se chamar José.

O casal também tem a filha Maria, que está com 1 ano. O anúncio da segunda gravidez foi feito em abril deste ano. "Tem alguém que começou a aparecer", publicou Neiva em junho.

Em julho, o ator disse em entrevista que se preocupa com o mundo em que seus filhos vão crescer. "Preocupa, claro, porque, querendo ou não, a incerteza do momento atual é algo que me deixa ansioso, me tira do sério, me deixa reflexivo em um lugar super negativo", afirmou em entrevista à revista RG.