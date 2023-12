Cesar Tralli encontra carta escrita há 28 anos pela mãe já falecida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista e apresentador da Globo Cesar Tralli comemorou 53 anos neste sábado (23) e encontrou um "presente eterno de aniversário", como ele mesmo caracterizou. Tralli resgatou uma carta escrita em 1995 pela mãe, Edna Tralli, que faleceu em 2022 em um acidente aéreo. Ele leu o conteúdo em um vídeo compartilhado em seu Instagram.

A carta foi escrita na véspera do aniversário de 25 anos do jornalista, explicou ele. "Eu tinha me mudado para Londres fazia poucos meses, para assumir posto de correspondente internacional na Europa. Aos 24 anos, estava tomado de entusiasmo e frio na barriga", revelou.

"Minha mãe, sempre com muita sabedoria e sensibilidade, resumiu em poucas frases conselhos e ensinamentos de vida que hoje —quase três décadas depois— sinto mais presentes que nunca", relatou o apresentador da Globo.

Edna Tralli escreveu: "Meu filho, em todos os momentos de sua vida, lembre-se sempre: a humildade, a simplicidade, a ética profissional têm que caminhar lado a lado com você. E não se esqueça de todos os dias agradecer a Deus e rezar pelo seu anjo da guarda. Use sempre na sua vida profissional e pessoal o bom senso e o equilíbrio, e faça tudo com amor, com muito amor."

"A família, os amigos e os companheiros de trabalho são pessoas muito importantes na sua vida. E você é muito importante para você mesmo. Não se esqueça nunca de você. Se dê prazeres de coisas bonitas e gostosas. Se faça feliz. Peça a Deus para estar sempre ao seu lado e, para que todos que se aproximarem de você, sintam a presença dele, na alegria, no sorriso, na bondade, na caridade e no amor", finaliza.

Tralli disse que esse é, sem dúvidas, um presente para todos os seus aniversários. "Isso sim é aquele presente que veste o coração para o resto da vida", falou.