Causa da morte de Claudia Jimenez é confirmada pela Globo

A atriz de 63 anos estava internada no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, e desenvolveu problemas no coração após se curar de um câncer no tórax diagnosticada em 1986. A atriz chegou a ser desenganada pelos médicos, mas conseguiu superar a doença e viver mais 35 anos.

